Calciomercato Cagliari: si tratta per Cissé, idee Valoti e Mazzitelli

20-07-2022

Cagliari sempre alla ricerca di una punta, se non due. Mentre restano aperte la trattative per Lapadula dal Benevento e Lasagna dal Verona, i sardi hanno intavolato una trattativa anche per il giovane Moustapha Cissé (classe 2003) dell’Atalanta. Probabilmente il ragazzo non sarebbe titolare al fianco di Pavoletti, ma una buona riserva di entrambi.

Intanto il Cagliari si è anche mosso per il centrocampo, dove si attende di capire il futuro di Rog e Nandez: per cautelarsi è stato effettuato un sondaggio con il Monza per due giocatori esperti della Serie B come Mattia Valoti e Luca Mazzitelli, con almeno uno dei due che potrebbe non rientrare più nei piani del club brianzolo.

