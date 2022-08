Calciomercato Cagliari: obiettivi Falco e Segre, Goldaniga verso Lecce

07-08-2022 15:55

Tanti, tantissimi fronti aperti per il mercato del Cagliari che sta prendendo forma dopo le doverose cessioni della prima parte della sessione. Prima di affrontare il lungo elenco di trattative in entrata, c’è ancora una cessione da completare: il centrale classe 1993 Edoardo Goldaniga, vicino all’accordo con il Lecce che gli permetterebbe di giocare un’altra stagione in Serie A.

Sul mercato in entrata invece si cerca prima di tutto un giocatore offensivo in grado di fare la differenza: i profili sono Mattia Aramu del Venezia, lo svincolato Gaston Ramirez e Filippo Falco, attualmente alla Stella Rossa di Belgrado. Ma non finisce qui: i sardi si muovono anche per un centrocampista di sostanza e qualità, da scegliere in un tris di nomi: Cesare Casadei dell’Inter, Jacopo Segre del Torino e Luca Mazzitelli del Monza.

