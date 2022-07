09-07-2022 13:32

Prima il preliminare di Champions League, poi il viaggio verso la Sardegna: sarà questo il prossimo futuro di Antoine Makoumbou, centrocampista classe 1998 in forza al Maribor che il 14 luglio contro i bielorussi dello Salihorsk. Per lui sarà l’ultima gara con la maglia del club sloveno, poi sarà un giocatore del Cagliari.

Dopo diversi giorni di trattativa infatti, gli isolani hanno trovato un’intesa sulla base di 2 milioni euro e il giocatore firmerà un quadriennale. Sempre in entrata, si lavora per Franco Carboni giovane esterno sinistro argentino classe 2003 per il quale salgono le probabilità di accordo tra i due club.

