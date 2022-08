Calciomercato Cagliari: si avvicina il colpo Saponara dalla Fiorentina

11-08-2022 22:55

Si avvicina un grande colpo per il Cagliari, che sarebbe vicino a un giocatore top per la Serie B come Riccardo Saponara della Fiorentina. Il trequartista sarebbe stato convinto soprattutto dalla presenza in Sardegna di Fabio Liverani che lo aveva già allenato a Lecce, un dettaglio non da poco che si aggiunge alla grande concorrenza sulle corsie esterne d’attacco della Viola che probabilmente non concederà tantissimo spazio all’ex Empoli e Milan.

Intanto però la società lavora anche su altri fronti: è stata aperta una trattativa per l’attaccante classe 2000 Vincenzo Millico, di proprietà del Torino lo scorso anno in prestito al Cosenza (20 presenze e 6 gol), mentre è già fatta per il difensore del ’98 Alberto Dossena che arriva dall’Avellino.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE