24-07-2022 19:26

Raffica di acquisti che non si ferma per la Cremonese, che dopo aver ufficializzato il centrocampista argentino classe 1997 Santiago Ascacibar che arriva dall’Hertha Berlino si è già lanciata su un nuovo obiettivo. Si tratta del terzino Giacomo Quagliata, ex Bari e Pro Vercelli da due stagioni in forza agli olandesi dell’Heracles Almelo dove ha collezionato 54 presenze e un gol.

Nel frattempo la Cremonese ha ufficializzato un altro acquisto, e cioè il centrocampista svizzero Charles Pickel che arriva in Italia dal club portoghese Famalicao. Nato nel 1997, vanta anche una ventina di presenze nelle Nazionali giovanili svizzere.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE