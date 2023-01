02-01-2023 09:24

Meglio cominciare a pensare al futuro. E’ cominciato il 2023 e per le squadre della serie A (e non solo) si aprono prospettive interessanti anche sul fronte mercato. Da ora infatti è possibile mettere sotto contratto i giocatori i cui accordi con le squadre precedenti scadrà alla fine di giugno. Tanti giocatori interessanti e tante situazioni che possono far gola alle squadre della massima serie.

Jorginho in scadenza: pronto un ritorno in Italia?

Tra i giocatori che vedranno il proprio contratto scadere nel corso della prossima estate c’è anche Jorginho. Il centrocampista del Chelsea e della nazionale italiana non ha ancora rinnovato il suo accordo con il club inglese e con il passare delle settimane sembra sempre più complicato che possa arrivare ad un accordo. Nei mesi scorsi si era parlato di un interessamento della Juventus ma non è da escludere neanche un ritorno di fiamma con il Napoli.

L’Inter fa la corte a Smalling, la Roma è avvisata

Tra i giocatori che potrebbero cambiare maglia c’è anche Rick Smalling. Il difensore inglese della Roma ha sempre giurato amore per i colori giallorossi ma nelle ultime settimane la corte dell’Inter si è fatta sempre più pressante. I nerazzurri sono alle prese con il caso Skriniar, con lo slovacco che a sua volte potrebbe lasciare a parametro zero e guardano con interesse alla situazione dell’inglese che potrebbe rappresentare un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Da Messi a Benzema: l’esercito dei parametro zero fa gola a tutti

Occasioni di mercato ma non necessariamente per le squadre della serie A. A giugno tanti giocatori di primissimo piano potrebbero infatti decidere di cambiare casacca. In cima alla lista c’è ovviamente Leo Messi il cui accordo con il Paris Saint-Germain scadrà a giugno. Ma ovviamente per l’argentino fresco vincitore del Mondiale il prezzo non è di quelli in saldo. Nella classifica dei giocatori più importanti in scadenza di contratto troviamo anche tre giocatori del Real Madrid: Karim Benzema, Luka Modric e Toni Kroos. Le occasioni per le squadre della serie A potrebbero arrivare anche dalla Germania. L’Inter segue con interesse l’evolversi della situazione legata a Marcus Thuram, ma sul francese potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Affare interessanti potrebbero arrivare anche dalla Premier. Roberto Firmino difficilmente rinnova il suo accordo con il Liverpool e va a caccia di una nuova avventura. Da tenere sotto controllo anche la situazione che porta a Youri Tielemans, il centrocampista non rinnoverà il contratto con il Leicester ma potrebbe decidere di rimanere in Premier. Milan e Juventus invece seguono Evan Ndicka, il difensore è da tempo nel mirino delle due squadre.