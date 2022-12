Serie A, Inter: piace il romanista Smalling

13-12-2022 21:41

L’Inter pensa a Chris Smalling, difensore centrale della Roma di Mourinho, in vista dell’estate, quando al giocatore inglese scadrà il contratto coi giallorossi. Marotta e Ausilio ci pensano, ma l’operazione dipenderà quasi interamente dalla volontà del giocatore, che in questo momento è concentrato solamente sulla Roma.

Al momento l’Inter ha Skriniar sempre in bilico, Acerbi in prestito e D’Ambrosio in scadenza. Sicuramente andrà aggiunta una o due pedine alla retroguardia, e Smalling sembra il profilo ideale.