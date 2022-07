Calciomercato Empoli, due ufficialità: resta Luperto, saluta La Mantia

19-07-2022 07:00

Doppio affare ufficiale in casa Empoli, che inizia a gettare le basi della squadra che sarà a disposizione di Paolo Zanetti. In difesa ci sarà ancora Sebastiano Luperto, che il Napoli ha accettato di lasciare un’altra stagione in Toscana il difensore centrale ma stavolta con obbligo di riscatto.

Novità anche in attacco, ma stavolta si tratta di un’uscita: il centravanti Andrea La Mantia, classe 1991 con 15 gol e 64 presenze con l’Empoli ha deciso di accettare il passaggio alla Spal. Un acquisto con cui i ferraresi trovano un bomber di sicuro rendimento per il torneo cadetto.