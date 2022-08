Calciomercato Fiorentina: tre club di Serie A in coda per Zurkowski

11-08-2022 16:24

Il futuro del centrocampo della Fiorentina è ancora tutto da scrivere, sia in entrata dove la Viola attende notizie da Giovani Lo Celso del Tottenham sia in uscita. Il nome più caldo è senza dubbio quello di Szymon Zurkowski, mezz’ala classe 1997 che lo scorso anno ha disputato una grande stagione con la casacca dell’Empoli (35 presenze e 6 gol) prima di rientrare alla Fiorentina.

Ora sul giocatore, sulla lista dei partenti se dovesse arrivare un acquisto a centrocampo, si sono mosse due società oltre all’Empoli che già da tempo ha chiesto nuovamente il giocatore in prestito ma che ora pare defilato. In vantaggio ciò sono il Bologna, che cerca proprio un incursore come lui, e lo Spezia che molto probabilmente perderà Giulio Maggiore e lo vuole sostituire al meglio.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE