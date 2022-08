Calciomercato Genoa, per l'attacco obiettivo Sansone

01-08-2022 07:45

In casa Genoa si cercano rinforzi, soprattutto in attacco, e si lavora su diverse cessioni. Partendo dal mercato in entrata, è duello tra Grifone e Parma per Nicola Sansone. L’attaccante del Bologna potrebbe partire, soprattutto se arrivasse un vice Arnautovic, ma in alternativa il Genoa si è mosso per cercare il nuovo Piatek: Filip Szymczak, giovane punta polacca del Lech Poznan.

In uscita invece si muove qualcosa per Alexander Buksa, giovane attaccante del 2003 che ha destato l’interesse del club belga Union Saint-Gilloise. Richieste anche per Antonio Candela, difensore del 2000 nazionale Under 21 sul quale stanno trattando ben tre società di Serie B: Venezia, Spal e Sudtirol.

