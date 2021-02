Calciomercato, i giocatori più costosi che hanno cambiato maglia

Andata in archivio anche questa sessione di Calciomercato, ora è tempo di analizzarla sotto tutti i punti di vista. In una sessione davvero povera di grandi investimenti e caratterizzata da dilazioni e prestiti, sono pochi i giocatori con una valutazione di mercato veramente alta ad avere cambiato squadra. Prendendo in considerazione solamente le valutazioni di mercato fatte da Transfermarkt (e non i reali valori per cui le trattative sono andate in porto) si può provare a giocare un po’ e andare a scoprire i “pezzi pregiati” di questo gennaio di trattative.

Partiamo dalla prima e unica predina della nostra Serie A che è presente in questo elenco: stiamo parlando di Fikayo Tomori, il cui valore di mercato è stimato in 17 milioni di euro. Arrivato al Milan in prestito dal Chelsea, è un beniamino di Frank Lampard che ne ha parlato un gran bene nonostante le pochissime presenza con la maglia dei Blues.

Restando in tema difensori, uno dei colpi migliori last minute lo ha fatto il Liverpool assicurandosi, sempre in prestito, le prestazioni sportive di Ozan Kabak, a lungo seguito anche da Maldini per la retroguardia rossonera. Arrivato dallo Schalke 04, la sua valutazione è di ben 25 milioni di euro, cifra elevata per un classe 200 che farà sicuramente bene in Premier League.

Diamo uno sguardo anche alla Spagna, dove l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone mette a segno il colpo Moussa Dembelè in prestito dal Lione. 45 gol in poco più di 100 partite con i francesi, il suo cartellino vale per Transfermarkt ben 30 milioni di euro, il che ne fa il secondo giocatore più prezioso ad aver cambiato casacca assieme a Sebastien Haller, attaccante pagato ben 50 milioni di euro dal West Ham nel 2019 e ora rivenduto all’Ajax appunto per 30.

Per nominare di nuovo la nostra Serie A, abbiamo assistito anche all’uscita dal Napoli di Arkadius Milik, volato in Francia e precisamente al Marsiglia. Nonostante i primi sei mesi della stagione da Fuori rosa, l’attaccante polacco sostiene di essere in grande forma e di sentirsi pronto per questa nuova sfida e a non perdere il treno Euro 2021. La sua quotazione di mercato è di 25 milioni di euro, il che fa di lui uno dei giocatori con il valore più alto.

Per trovare il giocatore con la valutazione più alta tra tutte le trattative di gennaio guardiamo ancora alla Premier League, dove un grandissimo colpo lo ha messo a segno l’Arsenal di Mikel Arteta andando a prendersi Martin Ødegaard. Classe 1998, la sua valutazione è di 40 milioni di euro. Al Real Madrid da quando aveva 17 anni, nella sua breve carriera ha girato già tantissime squadre in prestito, ma senza mai riuscire ad imporsi con la Camiseta Blanca. Ora una nuova opportunità coi Gunners.

OMNISPORT | 03-02-2021 17:35