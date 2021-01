Calciomercato, il Liverpool non molla Rodrigo De Paul

La prossima estate potrebbe essere finalmente quella giusta per vedere Rodrigo De Paul in un Top Team. All’Udinese dal 2016, il trequartista argentino, che ormai si è abituato perfettamente al ruolo di mezz’ala, ha ormai raggiunto un livello di gioco tale da meritarsi la chiamata da un club di prima fascia, uno di quelli che gioca la Champions League per intenderci.

Si è parlato a lungo di Inter per il classe 1994, ma attualmente la squadra più interessata a lui sembra essere il Liverpool di Jurgen Klopp. Secondo ciò che riferisce l’Express, infatti, i Reds credono che De Paul possa diventare il perfetto erede in mediana di Wijnaldum, e sarebbero dunque pronti ad offrire all’Udinese circa 35 milioni di euro pur di averlo ad Anfield.

La sensazione è che i tifosi friulani avranno ancora solo altri 6 mesi per godersi le giocate del proprio capitano e numero 10.

OMNISPORT | 14-01-2021 22:37