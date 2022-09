Calciomercato, il retroscena: ecco chi ha convinto Paredes a scegliere la Juventus

10-09-2022 10:44

Claudio Marchisio e Angel Di Maria sono stati gli ‘autori’ del trasferimento di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain alla Juventus.

Lo ha rivelato lo stesso centrocampista argentino. Marchisio, suo compagno di squadra allo Zenit San Pietroburgo, voleva che “giocassi alla Juve ed è stato uno dei primi con cui mi sono sentito prima di venire qui”. Con ‘El Fideo’ il rapporto, se vogliamo, è ancora più stretto: “Dal momento che ho saputo che lui veniva alla Juventus, abbiamo cominciato a parlare della possibilità che io potessi raggiungerlo. E anche le nostre famiglie erano e sono sempre in contatto”. Ora è Paredes ad andare in pressing su Di Maria: “Sto già cercando di convincerlo a restare un anno in più”.

Paredes ha infine commentato le ultime prestazioni della squadra di Massimiliano Allegri: “Dobbiamo migliorare, lo sappiamo, ma già a Parigi abbiamo fatto meglio che con la Fiorentina. Soprattutto dopo i primi 20’, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti anche a livelli altissimi”.