Calciomercato, Inter: l'Inter punta a 15 milioni per Casadei. "Il giocatore ha già deciso"

13-08-2022

Il gioiellino dell’Inter, Cesare Casadei, vuole il Chelsea.

È quanto ricostruisce, questa mattina (sabato 13 agosto), il Corriere dello Sport. “L’Inter ha scatenato l’asta e difficilmente i Blues la perderanno. Anche perché Cesare vuol volare in Inghilterra – si legge -. Da martedì la trattativa con il Chelsea entrerà ancora più nel vivo: l’obiettivo è arrivare a quota 15 milioni con i bonus oppure ottenere una percentuale sulla futura rivendita. La recompra sarebbe possibile solo con il Sassuolo, ma l’affare sembra aver preso un’altra piega”.

Su Casadei c’è anche il Nizza ma il talento nerazzurro, che non ha mai giocato (per ora) 1’ in prima squadra in gare ufficiali, sembra non avere dubbi sulla sua prossima destinazione.

