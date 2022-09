Calciomercato, Inter: Skriniar gela i tifosi sul suo futuro

12-09-2022 20:30

“Non voglio parlare né del mio futuro e né del mio contratto. Quando ci saranno delle novità le saprete del me”.

Sintetico, diretto ma per i tifosi dell’Inter anche ‘raggelante’. Milan Skriniar, durante la conferenza stampa della vigilia del match di Champions League, ha risposto così alla domanda sul suo futuro. Il contratto dello slovacco scadrà il 30 giugno 2023. Durante l’estate, su di lui c’è stato il forte pressing del Paris Saint Germain che è arrivato a offrire anche 65 milioni di euro. Non solo. Proprio dalla Francia, nei giorni successi alla chiusura del calciomercato, è anche rimbalzato il piano dei dirigenti parigini di provare a prendere Srkiniar a zero già nei prossimi mesi.

Durante la conferenza stampa, poi, Skriniar ha parlato anche della gara di domani (martedì) contro il Viktoria Plzen. “Loro sono una squadra molto ben allenata, che fa contropiedi veloci e dovremo stare molto attenti”. Infine quello che per molti tifosi nerazzurri doveva essere il nuovo capitano, ha cristallizzato la situazione dello spogliatoio dopo le voci su qualche malcontento. “Non era semplice ritrovare il giusto umore dopo aver perso contro il Milan e il Bayern, ma – ha detto lo slovacco – ci siamo scambiati due parole tra di noi che ci hanno aiutato a vincere l’ultima partita”.