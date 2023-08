Calciomercato Juve Berardi è incedibile: il Sassuolo lo ritira dal mercato

Nuova svolta nel caso Berardi-Juventus, il Sassuolo ha infatti deciso di togliere l’attaccante dal mercato e ora i bianconeri dovranno puntare ad altre soluzioni per il reparto offensivo

18-08-2023 15:49

La Juventus deve rinunciare ancora una volta a Domenico Berardi. Tra i bianconeri e l’attaccante del Sassuolo è proprio un matrimonio che “non s’ha da fare” così come accaduto anche in passato. Stavolta a spegnere le voci non sono stati né i bianconeri né l’attaccante, ma proprio la società neroverde che non vuole lasciar partire uno dei suoi punti cardine prima dell’inizio del campionato.

Berardi: il Sassuolo lo toglie dal mercato

Nel corso delle ultime ore le possibilità di vedere Domenico Berardi vestire la maglia della Vecchia Signora erano andate aumentando esponenzialmente. Sembrava la volta buona con Giuntoli che stava lavorando all’affare senza sosta per riuscire a portare il giocatore alla corte di Massimiliano Allegri. Ma mentre tutto andava nella direzione Torino, è arrivata la decisione del Sassuolo che stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport avrebbe deciso di togliere il giocatore dal mercato.

Sassuolo: i motivi della decisione

La scelta del Sassuolo di bloccare la cessione di Domenico Berardi possono essere spiegati con i tempi che si vanno facendo sempre più stretti. I neroverdi hanno a lungo considerato la possibilità di separarsi da uno dei loro simboli ma a poche ore dall’inizio del campionato e a pochi giorni dalla conclusione della sessione di mercato, la scelta diventava sempre più complicata. La valutazione di 30 milioni di euro che la Juve avrebbe avvicinato non sarebbe bastata per riuscire in poco tempo a fornire a Dionisi un’alternativa adeguata.

Juve: le alternative a Berardi

La scelta di puntare su Domenico Berardi lascia pensare alla volontà della Juventus non solo di puntellare il reparto offensivo ma anche alla volontà di Massimiliano Allegri di proporre soluzioni tattiche diverse nel corso della stagione. In particolare il tecnico toscano sta pensando a un tridente permettendo a Chiesa di operare nel suo ruolo naturale di esterno d’attacco, senza dovergli anche affidare compiti difensivi. Con Berardi sulla fascia opposta e Vlahovic ad operare da attaccante centrale, i bianconeri speravano di dare vita ad un nuovo corso ed ora tocca a Giuntoli capire se ci sono i margini per continuare questa trattativa o cercare subito un’alternativa.