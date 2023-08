Calciomercato Lazio, Samardzic obiettivo concreto: Lotito ci prova dopo la beffa Inter

La Lazio prova a chiudere per Lazar Samardzic. La trattativa resta complicata, ma l'affondo di Lotito potrebbe portare a una vera e propria beffa per l'Inter e rendere davvero importante il mercato biancoceleste

18-08-2023 14:39

La Lazio si butta su Lazar Samardzic e prepara la beffa all’Inter. Claudio Lotito starebbe, infatti, imbastendo l’assalto all’ormai ex obiettivo nerazzurro sfumato clamorosamente settimana scorsa. Con il centrocampista e ancora qualche colpo in canna, il mercato vicecampioni d’Italia biancocelesti assumerebbe contorni davvero interessanti.

Lazio, calciomercato importante dopo l’addio a Milinkovic

Dopo un avvio con il freno a mano tirato, anzi proprio in retromarcia, visto l’addio a Sergej Milinkovic-Savic, il calciomercato della Lazio è andando in crescendo e si appresta a regalare un possibile finale da sogno. Sulla sponda biancoceleste del Tevere, con il “Tati” Valentin Castellanos, pare finalmente arrivato il vero vice-Immobile atteso da anni. Daichi Kamada e Nicolò Rovella aggiungono classe e geometrie in mediana. Gustav Isaksen è più di un’alternativa ai titolarissimi, Felipe Anderson e Mattia Zaccagni. Luca Pellegrini torna e, fisico permettendo, potrebbe anche imporsi sulla sinistra.

Calciomercato Lazio, Lloris e Bonucci ancora sul taccuino

Insomma, un mercato oculato, attento e che riporta in bolla la rosa dopo la separazione da SMS che avrebbe potuto far crollare tutto. Ma non è finita. Perché Lotito potrebbe regalare a Maurizio Sarri altri interessanti colpi: dal campione del mondo, Hugo Lloris, affascinante alternativa a Ivan Provedel in porta, ma che il tecnico non gradirebbe per una questione di equilibri nello spogliatoio (prima alternativa Andrea Consigli del Sassuolo), alla non ancora del tutto abbandonata pista che porta a Leonardo Bonucci. Staremo a vedere…

Lazio si tenta il colpo Samardzic

La clamorosa novità del calciomercato della Lazio arriva, però, in queste ore, con il prepotente inserimento su Samardzic. La rottura definitiva con l’Inter ha, infatti, indispettito e non poco l’Udinese e il giocatore – rientrato in Friuli – resta sul mercato. Ci sta pensando anche la Juventus e non sono da escludere destinazioni estere, ma i biancocelesti di Lotito avrebbero già pronto il piano per spuntarla.

Lazio-Samardzic, il piano di Lotito

A rilanciare l’indiscrezione è Il Corriere dello Sport, che sfoglia la margherita di nomi messi sul taccuino dalla Lazio: tra Mats Wieffer del Feyenoord, Mattéo Guendouzi del Marsiglia o, appunto, Samardzic dell’Udinese. L’idea, come riporta il CorSport risalirebbe già a fine luglio, dunque, prima del pasticcio con l’Inter. I contatti sarebbero, così, già avviati, con la Lotito che proverà ainserire Toma Basic nella trattativa con i friulani come contropartita tecnica. Resta un affare complesso e tutto da valutare, ma la sensazione è che la Lazio ci proverà fino all’ultimo.

Lazio, uno tra Basic e Marcos Antonio deve partire

Un Basic che, insieme a Marcos Antonio (delusione del mercato della scorsa estate), resta in uscita. Dalla cessione di uno dei due dipendono, infatti, eventuali nuovi arrivi in mediana. Il brasiliano ex Shakhtar Donetsk potrebbe andare in Grecia (è stato offerto in prestito al Paok), per il croato, invece, l’Hellas potrebbe essere l’alternativa a Udine, ma restano aperte le piste che portano in Francia e in Germania.