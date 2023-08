Pavard all'Inter, affare possibile: super offerta al Bayern Monaco

Ritorno di fiamma per l'Inter: il club nerazzurro si fionda su Pavard, che vuole lasciare il Bayern Monaco. Al difensore francese i soldi "risparmiati" per Samardzic.

17-08-2023 21:17

A volte ritornano. L’Inter si fionda su uno dei pallini di mercato delle precedenti settimane, nome che sembrava essere stato depennato dalla lista di Marotta e Ausilio ma che, nelle ultime ore, è tornato prepotentemente d’attualità. Si tratta di Benjamin Pavard, difensore francese del Bayern Monaco intenzionato a cambiare aria. L’affare è possibile, tanto che emergono dettagli su una super offerta approntata dal club nerazzurro per convincere i bavaresi a cedere il calciatore.

Inter su Pavard, l’annuncio di Gianluca Di Marzio

È Gianluca Di Marzio, volto storico di Sky e grande esperto di mercato, a rilanciare con decisione la candidatura del francese per la difesa dell’Inter. Due i Tweet in rapida successione, capaci di scatenare immediatamente le speranze del popolo nerazzurro. Il primo: “Inter, offerta di 25 milioni al Bayern Monaco per Pavard“. E il secondo, a stretto giro di posta, contenente una postilla importante: “Il giocatore vuole lasciare il Bayern”.

Pavard, il difensore perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi

Esterno basso impiegato sempre più frequentemente da centrale in una difesa a tre, Pavard sarebbe perfetto tatticamente per l’Inter di Inzaghi. Che, come assicura lo stesso Di Marzio, i soldi per l’affare li ha tutti: sono quelli “risparmiati” dopo il clamoroso voltafaccia di Samardzic. I quattrini predisposti per il centrocampista sarebbero destinati, piuttosto, a un difensore. La dirigenza dell’Inter ha stabilito, dopo attenta valutazione, che è la difesa il reparto da potenziare con urgenza, visto che la mediana sembra a posto così.

Mercato, cinque milioni di distanza tra Bayern e Inter

Ma il Bayern Monaco cosa ne pensa? I rapporti con l’Inter sono buoni e lo dimostra il felice epilogo dell‘affare Sommer, di fatto “concesso” dai tedeschi al club nerazzurro a prezzo di favore, nonostante la presenza di una clausola rescissoria da sei milioni. Ufficialmente il Bayern chiede più di trenta milioni per liberare Pavard, ma di fronte alla ferma volontà del francese di approdare a Milano potrebbe aprire a uno sconto. Si tratta, con serenità e fiducia: Pavard potrebbe approdare all’Inter entro la fine di questa sessione di mercato.