Inter, in difesa il grande obiettivo è Pavard

Il terzino della nazionale francese deve fare chiarezza col Bayern, con cui è legato fino al 2024

15-02-2023 10:18

Fonte: DeFodi Images via Getty Images

Indipendentemente da tutto, nella prossima sessione estiva di calciomercato, l’Inter sarà chiamata a risistemare il pacchetto difensivo. Ormai messo agli atti il trasferimento a luglio a parametro zero di Milan Skriniar al PSG, resta aperta la questione rinnovo di Stefan de Vrij, su cui però – secondo Tuttosport – si prevede la fumata bianca. Su Francesco Acerbi, invece, Marotta e Ausilio vorranno rinegoziare la possibilità di riscatto con la Lazio.

Ad ogni buon conto, c’è un grande obiettivo all’orizzonte e risponde al nome di Benjamin Pavard. Il terzino destro (adattabile anche centralmente) della nazionale francese, in estate entrerà in scadenza col Bayern Monaco, con cui è legato fino al 30 giugno 2024 e sarà chiamato a fare chiarezza sulle sue reali intenzioni. L’Inter, in questo senso, sempre secondo Tuttosport, segue con particolare interesse la vicenda.