Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 29 giugno 2019

13:03 Juventus scatenata: tutto fatto per due top player

E ormai tutto fatto per due botti di mercato in casa Juventus : grazie a un doppio blitz oltreconfine di Fabio Paratici, Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot. De Ligt, era uno dei pezzi pregiati del mercato di questa estate : oltre alla Juve, erano sulle sue tracce anche Barcellona e Paris Saint Germain. Secondo il Corriere dello Sport, all'Ajax andranno circa 75 milioni di euro, mentre il giocatore ne riceverà 12 all'anno, sommando base fissa ed eventuali bonus. Il dettaglio dell'operazione

10:02 Barella, la Roma ha l'accordo con il Cagliari

Nuovo colpo di scena nella telenovela 'Barella. Secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport la Roma e il Cagliari avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento del centrocampista in giallorosso : nelle casse degli isolani entrerebbero 35 milioni e in Sardegna, a titolo definitivo.

09:04 Psg-Juve, nuovo contatto: Leonardo vuole Bonucci a Parigi

Dopo la parentesi agrodolce al Milan e il ritorno alla Juventus nell'estate 2018, Leonardo Bonucci potrebbe fare ancora le valigie : secondo quanto riferisce Sport Mediaset, infatti, il neo direttore sportivo del Psg, l'ex- milanista Leonardo, avrebbe sondato il terreno per un possibile trasferimento del difensore nella capitale francese. Il dettaglio dell'operazione

08:00 Milan, colpo in difesa: fissate le visite mediche

E ormai fatta per il trasferimento del terzino del Real Madrid Theo Hernandez al Milan. Il Milan ha reagito così all'esclusione dall'Europa League 2019/2020 per le violazioni al fair play finanziario nei periodi di monitoraggio 2015 - 18 e 2016 - 18. AC Milan conferma il massimo impegno per riportare il Milan dove merita di stare, ai vertici del calcio europeo. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri venerdì 28 giugno 2019

Inter, ecco il secondo acquisto. E Lukaku lancia segnali. Juventus e Roma trovano l'accordo: fatto uno scambio. Inter e Parma pensano ai giovani. Buffon-Juventus: il numero di maglia e le partite che giocherà. La Roma studia la beffa di mercato all'Inter di Conte. Juventus: blitz per De Ligt, colpo di scena su Cancelo. Milan, addio a Donnarumma: esplode il mercato.

Virgilio Sport - 29-06-2019 | 13:03