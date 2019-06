Psg-Juve, nuovo contatto: Leonardo vuole Bonucci a Parigi

Dopo la parentesi agrodolce al Milan e il ritorno alla Juventus nell'estate 2018, Leonardo Bonucci potrebbe fare ancora le valigie: secondo quanto riferisce Sport Mediaset, infatti, il neo direttore sportivo del Psg, l'ex-milanista Leonardo, avrebbe sondato il terreno per un possibile trasferimento del difensore nella capitale francese.

Il brasiliano, impegnato in questi giorni proprio con i bianconeri per il trasferimento di Adrien Rabiot a Torino, sarebbe infatti molto interessato a completare il reparto difensivo dei campioni di Francia con l'inserimento dell'esperto difensore della Nazionale, che dall'altra parte Fabio Paratici potrebbe sacrificare sull'altare di un'altra trattativa in corso, quella per arrivare a De Ligt.

Con l'arrivo del difensore centrale olandese, infatti, Bonucci potrebbe scalare nelle gerarchie di squadra del nuovo allenatore Maurizio Sarri, ed è proprio su questo che punta l'ex-dirigente rossonero per portarlo in Francia.

La trattativa, comunque, è solo alle prime fasi: Alessandro Lucci, procuratore del giocatore, ha ricevuto una telefonata dall'ex-dirigente del Milan, tornato pochi giorni fa a Parigi da direttore sportivo (carica che aveva già ricoperto dal 2011 al 2013), ma ora bisogna capire quanto vorrà investire la proprietà, rappresentata da Nasser Al-Khelaifi, e soprattutto quali siano le intenzioni della dirigenza bianconera e dello stesso Bonucci.

SPORTAL.IT | 29-06-2019 09:04