Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 9 luglio 2019

12:09 Chiesa vola negli Usa e vuole la Juventus

Rocco Commisso si è presentato ai tifosi della Fiorentina con proclami incoraggianti e promettendo di riportare a breve il club viola nell ’ élite del calcio europeo, ovvero nel gruppo di squadre che si giocano un posto nelle Coppe europee. Oltre al capitano German Pezzella, il nome caldo è ovviamente quello di Federico Chiesa, dalla cui decisione sul proprio futuro dipenderà tutto il resto del mercato della Fiorentina, in entrata e in uscita. Il dettaglio dell'operazione

11:41 Daniele Bonera torna al Milan

Quattro anni dopo il distacco per andare a concludere la carriera in Spagna con il Villarreal, Daniele Bonera torna al Milan. Bonera, che ha indossato la maglia del Milan tra il 2006 e il 2015, aveva già conseguito nel settembre 2018 la qualifica per allenare fino in Serie C e per fare da secondo in A e in B.

09:50 Nainggolan-Inter, prove di addio

Anche Radja Nainggolan non fa parte del progetto tecnico della nuova Inter di Antonio Conte. L ’ ex romanista non è intervenuto sul tema, che si è detta delusa per il trattamento riservato al fratello e sicura che il giocatore sia pronto a cambiare aria : Radja non è rimasto molto felice dopo le dichiarazioni dell ’ ad Giuseppe Marotta, che lo vedono fuori dal progetto di mister Conte.

09:34 De Ligt minaccia l'Ajax e aspetta la Juve

Da qui la volontà dell ’ agente Mino Raiola di fissare una clausola rescissoria sul contratto del giocatore, scenario inconsueto per la Juventus. la novità riguarda la tentazione dello stesso De Ligt di proporre un arbitrato all ’ Ajax qualora i Lancieri non rispettassero il patto fissato tra le parti un anno fa quando per convincerlo a rimanere ad Amsterdam per un ’ altra stagione la dirigenza dell ’ Ajax promise a De Ligt che lo avrebbe liberato nell ’ estate 2019 per 50 milioni. Il dettaglio dell'operazione

08:37 Napoli, James Rodriguez è a un passo

La trattativa per portare James Rodriguez al Napoli è infatti ormai entrata nel vivo e dovrebbe chiudersi entro poche ore. Ecco allora la missione in Spagna del ds del Napoli Cristiano Giuntoli nella giornata di lunedì per provare a trovare l ’ accordo definitivo con il Real Madrid, agente di James, anch ’ egli presente a Madrid.

Cosa è successo ieri lunedì 8 luglio 2019

Virgilio Sport - 9-07-2019 | 12:09