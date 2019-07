Chiesa vola negli Usa e vuole la Juventus

Rocco Commisso si è presentato ai tifosi della Fiorentina con proclami incoraggianti e promettendo di riportare a breve il club viola nell’élite del calcio europeo, ovvero nel gruppo di squadre che si giocano un posto nelle Coppe europee.

La sensazione, però, è che l’imprenditore italo-americano dovrà superare una serie di ostacoli prima di tornare a far sognare il popolo viola, visto che non sono pochi i giocatori sul piede di partenza al termine di una stagione disastrosa che ha visto la Fiorentina conquistare la salvezza all’ultima giornata e tra i fischi grazie allo 0-0 contro il Genoa.

Oltre al capitano German Pezzella, ancora indeciso sul da farsi, il nome caldo è ovviamente quello di Federico Chiesa, dalla cui decisione sul proprio futuro dipenderà tutto il resto del mercato della Fiorentina, in entrata e in uscita. In questo senso l’esterno della Nazionale sembra avere idee chiarissime, le stesse portate avanti qualche settimana fa: addio immediato alla Fiorentina oppure permanenza fino alla scadenza del contratto, ma senza rinnovo.

Un vero e proprio aut aut che, comunque vada, mette la società in una posizione difficile. Quel che è certo è che Chiesa incontrerà a breve Commisso. Accadrà negli Stati Uniti dove la Fiorentina sarà impegnata per l’International Champions Cup. Chiesa, dopo le vacanze post-Europeo Under 21, si unirà ai compagni a Chicago il 16 luglio, mentre nove giorni più tardi, a margine dell’ultima partita della tournée, contro il Benfica, a New York potrebbe esserci l’incontro tanto atteso, nel quale Commisso proverà a giocarsi le carte a propria disposizione, ovvero garanzie sulle ambizioni del nuovo progetto della Fiorentina per tornare a giocarsi l’Europa e anche ricco ritocco all’ingaggio, attualmente pari a 1,7 milioni netti fino al 2022.

Al momento Chiesa sembra però irremovibile, spalleggiato anche dal padre Enrico che, in assenza di un manager, ne cura gli interessi. Chiesa senior seguirà tutto dall’Italia, per poi trarre le conseguenze dopo l’incontro. La Juventus, che sarebbe forte di un accordo economico già raggiunto con il giocatore, aspetta senza scomporsi…



