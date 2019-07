Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 13 luglio 2019

09:50 Mercato Roma, la rivoluzione parte dalla difesa

La nuova Roma tagrata Paulo Fonseca riparte dalla difesa : il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il consulente esterno Franco Baldini sono infatti al lavoro per portare a Trigoria due difensori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, Gianluca Mancini dell'Atalanta e Toby Alderweireld del Tottenham. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri venerdì 12 luglio 2019

Barella all'Inter, il saluto del Cagliari. De Laurentiis ne ha per tutti: il Real Madrid e Insigne. Juventus-De Ligt, annuncio imminente: rivelate le cifre. Inter, è fatta per Barella: è il più caro di sempre, la Top 10. Milan, nuovo nome per l'attacco: Cutrone sacrificato. Milan ko: il Lione annuncia Andersen. La Juventus vende: 8 cessioni per 200 milioni di euro. Icardi "scarica" Wanda Nara: l'indiscrezione di mercato fa discutere. Calciomercato 2019, ecco la Top 10 dei tormentoni estivi. La Juventus ha in pugno Chiesa: scontro con la Fiorentina. Dani Alves torna in Italia: trattative con un top club.

Virgilio Sport - 13-07-2019 | 09:50