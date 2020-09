Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 1 settembre 2020

11:30 Koulibaly si avvicina al Manchester City

Kalidou Koulibaly si avvicina con decisione al Manchester City Secondo France Football, il difensore del Napoli ha trovato l'accordo con il club inglese e aspetta solo il via libera da parte della società azzurra, che sta trattando la cessione con i rappresentati dei vicecampioni d'Inghilterra.

11:15 Mercato Milan, Maldini scatenato: quasi fatta per tre colpi

Fuochi d'artificio per il mercato del Milan : il club rossonero conta di chiudere nei prossimi giorni tre colpi di mercato a centrocampo. L'altro colpo è in arrivo dal Real : secondo quanto riporta Sportmediaset, Brahim Diaz è a un passo dal vestire la maglia del Milan. La dirigenza ha già trovato l'accordo con l'entourage del giocatore, ed ha intavolato la trattativa con il Chelsea, che chiede 30 milioni di euro per il riscatto : una cifra che Maldini vuole limare. Il dettaglio dell'operazione

09:48 Mercato Juve, Pirlo blinda a sorpresa un giocatore. Grana Higuain

Proprio come la scorsa stagione, la Juventus fatica nel mercato in uscita. La situazione più emblematica riguarda Gonzalo Higuain, fuori dai piani tecnici di Andrea Pirlo. Giocatore considerato in esubero solo pochi giorni fa , è attualmente rivalutato da Pirlo , che lo sta provando come esterno nel suo ideale 3 - 5 - 2 , sfruttando la sua duttilità in campo. Il dettaglio dell'operazione

07:45 La Roma piomba su Nehuen Perez: trattativa con l'Atletico

La priorità è rivolta alla difesa, che probabilmente perderà Fazio e Juan Jesus : i giallorossi hanno messo nel mirino il giovane centrale Nehuen Perez. Nehuen Perez ha collezionato 23 presenze e un goal nella Liga NOS : potrebbe essere lui il giusto innesto di una difesa che potrebbe perdere qualche pedina.

07:44 Mercato Inter, Conte esulta: c'è l'accordo per il centrocampista

L'Inter fa felice Antonio Conte : Arturo Vidal è a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Conte non vede l'ora di riabbracciare il cileno, che fece esplodere nel suo triennio juventino : il giocatore ricopre perfettamente l'identikit di giocatore esperto e dinamico che ha in mente l'allenatore leccese. Dopo l'esperienza alla Juventus, Vidal ha vestito le maglie del Bayern Monaco e del Barcellona, vincendo tre campionati tedeschi e una Liga nel 2019. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri lunedì 31 agosto 2020

Virgilio Sport - 1-09-2020 | 11:30