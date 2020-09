Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 8 settembre 2020

12:16 Denayer fa l'occhiolino al Napoli

L'agente di Jason Denayer, ha fatto una grande apertura al Napoli in un'intervista a Radio Punto Nuovo : Jason sarebbe entusiasta di giocare con il Napoli, ma è chiaro che l'ultima parola aspetta agli azzurri. Quindi, non è che Jason stia spingendo per andarsene da Lione, è molto contento in Francia, ha grande rispetto per il club di cui indossa la fascia da capitano.

11:55 Maurizio Sarri può tornare subito: voci su una panchina di Serie A

L'avventura di Maurizio Sarri alla Juventus è durata solo un anno : lo scudetto non è bastato al mister toscano, molto criticato a Torino, ad evitare l'esonero. Tra i possibili candidati alla sostituzione ci sarebbe proprio Maurizio Sarri, un profilo che interessa molto alla dirigenza capitolina. Il dettaglio dell'operazione

09:17 Mercato Inter, svolta per Lautaro Martinez: gli aggiornamenti

Svolta in arrivo per Lautaro Martinez : gli agenti dell'attaccante argentino sono arrivati in Italia, non per trattare la cessione con il Barcellona, ma per trovare l'accordo con l'Inter per il prolungamento del contratto del Toro. Suning, vuole fare di Lautaro Martinez l'uomo immagine della squadra ed è pronta ad aprire il portafogli per blindarlo e allontanare le sirene in arrivo dalla Catalogna. Il dettaglio dell'operazione

09:03 Inter: Kanté, il calciatore imprescindibile nell'undici di Conte

N'Golo Kanté è un nome con cui dovremo familiarizzare, se il desiderio espresso dal tecnico interista Antonio Conte andrà realizzandosi. Anche se il fisico non lo vedrebbe imponente, una filosofia di e una interpretazione del ruolo che collima con le attese che un allenatore come Conte ha da parte dei suoi giocatori. Il ragazzo comunque si inserisce nella squadra di Conte in modo formidabile, nel Chelsea di Conte. Oggi c'è sempre Conte nel suo futuro, l'Inter e la Serie A, forse.

08:15 Zanetti: "Messi? Impossibile fare offerte"

Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti è tornato a commentare le voci che accostavano i nerazzurri a Messi : La pandemia ha colpito tutti i club, l ’ Inter non era nelle condizioni di poter fare un ’ offerta per Messi. È giusto che Leo prosegua al Barcellona, è casa sua.

07:41 Mercato Juventus: novità importanti per Gonzalo Higuain

Trattativa ad oltranza tra la Juventus e Gonzalo Higuain : l'obiettivo di entrambe le parti è trovare un accordo consensuale per la risoluzione del contratto. Higuain è fuori dai piani del neo allenatore Andrea Pirlo, con annesso peso a bilancio che si aggira attorno ai 18. Ci aspettavamo che Pirlo desse una possibilità a Gonzalo, Nicolas -, visto che parliamo pur sempre di un attaccante che in questi anni ha segnato 350 gol. Il dettaglio dell'operazione

Virgilio Sport - 8-09-2020 | 12:16