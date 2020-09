Mercato Inter, la quarta punta può arrivare dalla Serie A

L’attacco è stato il reparto finora meno interessato da operazioni di mercato in casa Inter. Anzi, in prima linea non è ancora cambiato nulla, con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez intoccabili titolari (l’argentino viaggia anzi verso un ricco rinnovo) e Alexis Sanchez, riscattato dal Manchester United, prima alternativa davanti a Sebastiano Esposito, che sembra però destinato ad essere ceduto in prestito per fare esperienza, preferibilmente in Serie A, venendo magari inserito in qualche trattativa come contropartita tecnica.

Almeno un’altra punta quindi arriverà per completare il parco offensivo a disposizione di Antonio Conte, che non disdegnerebbe un elemento di esperienza in vista degli impegni in campionato e in Champions League. Meglio se si trattasse di un vice-Lukaku, ma il sogno del tecnico salentino di poter contare su Olivier Giroud sembra essersi ormai spento già dallo scorso mercato di gennaio. Attenzione allora a una pista inattesa, ma che sta guadagnando posizioni negli ultimi giorni, legata a un giocatore che ben conosce la Serie A e che si adatterebbe al meglio al gioco di Conte.

Si tratta di Gervinho, freccia ivoriana che sembra destinata a lasciare il Parma dopo due stagioni di alto profilo che lo hanno rilanciato nel mercato internazionale dopo che la scelta di rifugiarsi in Cina dopo l’addio alla Roma avvenuto nel gennaio 2016 lo aveva portato ai margini anche del mercato.

Per assicurarsi Gervinho, classe ’87 e sotto contratto con gli emiliani fino al 2022, ma deciso a cambiare aria, l’Inter dovrà però provare a rimontare il chiaro vantaggio del Benevento, che ha già avviato i contatti con il Parma: cinque milioni l’offerta, sette la richiesta, per una forbice che sembra davvero destinata ad assottigliarsi ancora di più per la gioia di Pippo Inzaghi, pronto a sfruttare la rapidità dell’attaccante ex Roma e Monaco.

Resta però da capire se l’interesse di un top club come l’Inter, anzi due, visto che pure l’Atalanta ha preso informazioni sulla freccia di, possa spingere Gervinho a non trattare in esclusiva con la pur ambiziosa matricola campana. A Benevento Gervinho sarebbe titolare, a Milano e Bergamo quasi sicuramente no, ma pronto a spaccare le partite partendo dalla panchina e a respirare l’aria della Champions League dopo quasi cinque anni.

OMNISPORT | 08-09-2020 23:49