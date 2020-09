Mercato Milan, dilemma in difesa: cinque soluzioni per Maldini

Il Milan rivolge la sua attenzione alla difesa. Rinforzato il centrocampo con gli arrivi di Sandro Tonali e Brahim Diaz, blindato Zlatan Ibrahimovic in attacco (il suo vice sarà il giovane Colombo), il Diavolo ha ora l’obiettivo di puntellare il reparto arretrato, che non manca di fragilità evidenti.

Stefano Pioli ha chiesto quanto prima un rinforzo in quella zona di campo, ma Paolo Maldini e Frederic Massara devono fare i conti con un budget non elevato e un bilancio che non permette spese folli. Gli unici intoccabili della difesa rossonera sono Romagnoli e Kjaer, sono invece in bilico Musacchio e Duarte, spesso infortunati. Poi c’è il giovane Gabbia, mentre l’altro ex Primavera Bellodi è in partenza per un prestito in B.

Pioli chiede un centrale affidabile: il primo della lista è sempre Nikola Milenkovic. La Fiorentina vuole 40 milioni di euro per il giocatore, una cifra inavvicinabile dai meneghini, e non è convinta dallo scambio con Paquetà, fortemente svalutato dopo la scorsa deludente stagione.

Il secondo nome è quello del promettente Wesley Fofana del Saint Etienne: anche in questo caso il club francese spara alto, 30 milioni di euro per il talento classe 2000. A fine mercato i prezzi di entrambi potrebbero calare, permettendo un affondo dei rossoneri, che per ora sono in alto mare.

Sempre in casa viola piace molto German Pezzella: il difensore argentino è molto stimato da Pioli ma vale 18 milioni di euro, una richiesta giudicata ancora una volta eccessiva. Sul giocatore ci sono inoltre anche il Napoli e alcuni club spagnoli.

Maldini e Massara sono quindi alla ricerca di altre alternative e di occasioni: in casa Real piace Nacho (15 milioni), i rossoneri potrebbero sfruttare il buon rapporto con gli spagnoli per ottenere uno sconto. Occhi anche su Nuno Mendes dello Sporting Lisbona: secondo O Jogo il Diavolo potrebbe farci un pensiero.

OMNISPORT | 08-09-2020 17:00