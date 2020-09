Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 15 settembre 2020

12:19 Juve-Roma, non solo Dzeko: in ballo un difensore bianconero

L'asse di mercato tra Juventus e Roma è più caldo che mai. Mentre i due club sono al lavoro da tempo per trovare una soluzione per l'affare Dzeko, i giallorossi hanno intavolato una trattativa con i bianconeri per il possibile arrivo di Mattia De Sciglio nella Capitale. L'accordo è ancora da definire, che i capitolini intendono spalmare su più anni, ma l'affare potrebbe concludersi presto, e, come detto, indipendentemente dall'arrivo di Dzeko a Torino. Il dettaglio dell'operazione

11:44 Roma, trattativa avanzata per Kumbulla

La Roma accelera per Marash Kumbulla. I giallorossi, dopo aver ricevuto l'ennesimo no da parte del Manchester United per Chris Smalling, hanno deciso di virare sul difensore del Verona. Le due parti lavorano per trovare un accordo.

11:19 Inter, ecco Males: è a Milano per le visite mediche

Per i crismi dell ’ ufficialità ci sarà probabilmente da attendere ancora qualche ora, ma ormai non ci sono più dubbi : l ’ Inter piazza un colpo in prospettiva assicurandosi Darian Males. L ’ operazione potrebbe essere stata condotta in sinergia con il Genoa, club che potrebbe presto accogliere il talento elvetico in prestito.

10:41 Mercato Milan, nuovo nome per l'attacco: nel mirino un ex Inter

E notizia di domenica il riscatto ufficiale da parte del Milan di Ante Rebic, Rafael Leao e Brahim Diaz formerà il reparto offensivo della formazione rossonera. Nella lista composta da Paolo Maldini e Frederic Massara c'è anche il nome di Keita Baldé. Il Milan non ha comunque abbandonato la strada che porta a Federico Chiesa : nonostante le smentite di Maldini i rossoneri continuano a seguire da vicino la situazione del giocatore. Il dettaglio dell'operazione

09:58 Mercato Inter: Lautaro rinnova e Cavani si avvicina

A pochi giorni dal via della nuova stagione, secondo le ultime notizie, è pronto a blindare, in maniera definitiva, Lautaro Martinez. Il Barcellona avrebbe ormai mollato la presa. Il possibile arrivo di Memphis Depay alla corte di Ronald Koeman avrebbe, segnato la fine della trattativa con l ’ entourage di Lautaro Martinez. L'Inter non vorrebbe andare oltre i cinque. Accordo a metà strada ? L'eventuale rinnovo di Lautaro Martinez renderebbe il lavoro del duo Marotta-Ausilio più semplice. Il dettaglio dell'operazione

09:15 Manchester United: due obiettivi in Serie A

Il Manchester United, dopo aver mollato la presa su Sancho. Secondo il Telegraaf, i Red Devils sarebbero interessati a due giocatori di proprietà di club italiani, ovvero Perisic e Douglas Costa. Il Manchester United starebbe chiedendo informazioni.

08:07 Mercato Juventus: è corsa a due per il nuovo bomber

La Juventus ha fretta di regalare all'Andrea Pirlo il nuovo attaccante. Dopo tante riflessioni, ovvero Luis Suarez e Edin Dzeko. Sul fronte Pistolero ci sarebbero delle novità. Il Barcellona, secondo il Telegraaf, avrebbe chiuso con il Lione per Memphis Depay. Attenzione anche alla pista Edin Dzeko. Il dettaglio dell'operazione

07:12 Roma, per la difesa c'è Kumbulla

Nuova pretendente per il difensore Kumbulla. La Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport, si sarebbe fatta avanti in maniera importante per il giovane albanese di proprietà dell'Hellas Verona. La Roma punterebbe ad un prestito con obbligo di riscatto. L'Hellas Verona preferirebbe solo cash.

Cosa è successo ieri lunedì 14 settembre 2020

Inter: Lautaro Martinez e l'opzione Real Madrid, l'agente parla chiaro. Nainggolan e Godin: i piani del Cagliari. Mercato Juventus, le ultime sull'affare Suarez: sale la tensione. Il City si butta su Gimenez, Koulibaly più lontano. Padelli all'Inter fino al 2021: ora è ufficiale. Chiellini: "Suarez? Pirlo è stato chiaro". Mercato Milan: annuncio di Maldini su Federico Chiesa. Inter, Asamoah verso la rescissione. Mercato Juventus: blitz bianconero, colpo vicino a centrocampo. Juventus-Inter, nuovo duello di mercato per il bomber. Una big è nella bufera, Allegri è pronto al rientro. Mercato Inter, non solo Barcellona: spunta un'altra big su Lautaro.

Virgilio Sport - 15-09-2020 | 12:19