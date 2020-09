Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 25 settembre 2020

11:23 Mercato Milan, sfuma un obiettivo

Sfuma un obiettivo di mercato del Milan. Il portoghese Florentino Luis, si trasferisce in prestito secco dal Benfica al Monaco. Florentino Luis è stato a lungo nel mirino del Diavolo soprattutto nell'ottica di un possibile arrivo del tecnico tedesco Ralf Rangnick.

09:48 Mayoral dice sì alla Roma: si tratta con il Real

Borja Mayoral ha accettato la proposta di un trasferimento a Roma. L'attaccante classe 1997 in esubero dal Real Madrid è pronto a firmare un contratto ino al 2025 a 1.5 milioni netti a stagione. I giallorossi stanno trattando con il Real Madrid per trovare un'intesa : i blancos potrebbero liberarlo per una cifra di 10 milioni di euro più bonus. Mayoral piaceva anche alla Lazio, che poi ha deciso di virare su Muriqi.

09:22 L'Inter fa sul serio: nome a sorpresa per il quarto attaccante

Mancano dieci giorni alla chiusura della sessione di mercato e l'Inter sta valutando se mettere a segno un ultimo colpo in attacco. L'Inter potrebbe aspettare l'ultima settimana di mercato prima di affondare il colpo : a fare posto all'ex Arsenal e Roma sarebbe Andrea Pinamonti. Il dettaglio dell'operazione

08:53 Correa, rifiutata l'offerta della Juve: quanto vuole Lotito

La Juventus ha fatto un'offerta alla Lazio per Joaquin Correa. Secondo quanto riporta cittaceleste.it, il club bianconero ha proposto la formula di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro per l'attaccante argentino.

07:41 Mercato Juventus: partito l'assalto a Chiesa, blitz di Paratici

La Juventus mette in moto il piano per portare la stella della Fiorentina Federico Chiesa a Torino. L'altra operazione in uscita che faciliterebbe l'addio di Chiesa è la rescissione con Khedira : secondo le ultime indiscrezioni, entro il prossimo lunedì la Juventus dovrebbe arrivare all'accordo con l'entourage del giocatore per la risoluzione del contratto. La Juve punta a un prestito con obbligo di riscatto per un'operazione totale da 50 milioni di euro. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri giovedì 24 settembre 2020

