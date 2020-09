L'Inter fa sul serio: nome a sorpresa per il quarto attaccante

Mancano dieci giorni alla chiusura della sessione di mercato e l’Inter sta valutando se mettere a segno un ultimo colpo in attacco. L’asse con il Parma è caldissimo: nei prossimi giorni i nerazzurri completeranno l’acquisto di Matteo Darmian, che prenderà il posto in rosa di Antonio Candreva, passato alla Sampdoria.

E proprio dal club ducale potrebbe arrivare l’occasione giusta per Beppe Marotta: i nerazzurri hanno messo nel mirino Gervinho, indicato da Antonio Conte come possibile quarta punta. Il mister leccese vede in lui un profilo che manca alla rosa nerazzurra: esperto, veloce, e di livello internazionale.

I discorsi con gli agenti del giocatore sono stati avviati da settimane, tanto che l’attaccante ivoriano sta rifiutando tutte le offerte arrivate recentemente proprio perché attende una proposta ufficiale da parte dei nerazzurri e vuole giocare la Champions League. La punta africana ha anche un’offerta da parte del Benevento, che per ora ha messo in stallo: no secco all’opzione qatariota.

L’Inter potrebbe aspettare l’ultima settimana di mercato prima di affondare il colpo: a fare posto all’ex Arsenal e Roma sarebbe Andrea Pinamonti. Il classe 1999, l’anno scorso al Genoa, potrebbe lasciare nuovamente l’Inter per accasarsi alla Fiorentina, nell’ambito dell’operazione che vedrebbe Milenkovic vestire il nerazzurro al posto di Skriniar, vicino al Tottenham. Una serie di incastri che Marotta conta di risolvere nei prossimi giorni.

OMNISPORT | 25-09-2020 09:22