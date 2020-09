Mercato Inter: colpo in difesa, Marotta pronto a beffare la Roma

Inter a caccia di rinforzi in difesa dopo la partenza di Diego Godin per Cagliari e quella sempre più probabile di Milan Skriniar. Il difensore slovacco non è più una prima scelta di Antonio Conte ed è quindi cedibile in caso arrivassero offerte importanti, e dalla Premier League il Tottenham sembra seriamente interessato al centrale nerazzurro.

Beppe Marotta chiede 60 milioni di euro per l’ex Sampdoria: una somma che verrà poi in parte reinvestita per completare il reparto difensivo del Biscione.

Oltre a Nikola Milenkovic (il nome del difensore della Fiorentina è già circolato nei giorni scorsi) si sta facendo strada l’ipotesi Chris Smalling. Il centrale britannico, che l’anno scorso è stato protagonista di un’ottima stagione alla Roma, è tornato al Manchester United dopo il mancato riscatto da parte dei giallorossi, ed è in attesa di novità.

Smalling è fuori dai piani di Solskjaer e gradirebbe un ritorno alla Roma, ma l’offerta capitolina ancora non soddisfa la società di Premier: lo stallo ha permesso l’inserimento dell’Inter, che può godere di ottimi rapporti con i Red Devils, considerati gli affari passati che hanno portato agli ordini di Conte Lukaku e Sanchez. Inoltre Smalling ben si è mosso nella difesa a tre giallorossa, facendone un profilo ideale per il mister leccese.

La Roma resta avanti ma ancora la trattativa con il Manchester United non si sblocca: i giallorossi hanno offerto 13 milioni di euro con bonus, gli inglesi ne chiedono venti. L’Inter è alla finestra pronta all’assalto appena ne avrà l’opportunità: il tempo stringe, la sessione di mercato si chiuderà il 5 ottobre.

OMNISPORT | 25-09-2020 13:16