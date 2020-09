Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 26 settembre 2020

13:15 Mercato Juventus, dalla Serie A spunta l'alternativa a Chiesa

L ’ acquisto di Alvaro Morata non sarà l ’ ultimo per l ’ attacco della Juventus nel calciomercato 2020. L ’ argentino della Lazio ricopre proprio il ruolo che interessa alla Juventus, potendo agire anche come esterno d ’ attacco. La Juventus punta su un prestito biennale con diritto di riscatto per un giocatore che sarebbe di fatto l ’ alternativa a Paulo Dybala, ma la Lazio sembra disposta a parlare solo di un prestito con obbligo di riscatto. Il dettaglio dell'operazione

11:58 Milan, quattro nomi per la difesa: ne arriverà uno

In casa Milan, sembrano avere le idee abbastanza chiare sul profilo del difensore da mettere a disposizione di Stefano Pioli per completare la rosa nel reparto arretrato, condizionato dalle assenze di Romagnoli e Musacchio e dalla positività al Coronavirus di Duarte. In verità a frenare il Milan è il sogno di arrivare a uno dei primi due obiettivi, ex giocatori di Pioli alla Fiorentina : Nikola Milenkovic e German Pezzella. Il dettaglio dell'operazione

11:35 Genoa, arriva anche Luca Pellegrini

Si attendeva solo l ’ ufficialità, adesso è arrivata : il Genoa piazza l'ennesimo colpo di mercato assicurandosi Luca Pellegrini. La Juventus, ha confermato il buon esito della trattativa e svelato su quali basi si è chiusa l ’ operazione : Luca Pellegrini disputerà la stagione appena cominciata nelle fila del Genoa. È ufficiale infatti l'accordo fra la Juventus e la squadra rossoblu per il diritto alle prestazioni del calciatore romano a titolo temporaneo.

10:37 Mercato Inter, novità in uscita: un esubero può restare in Serie A

Dopo essere stato un punto fermo dell ’ era Spalletti, ma ha ancora parecchio mercato, anche in Serie A All ’ uruguaiano è infatti interessato il Napoli di Rino Gattuso, che stima il giocatore fin dai tempi dell ’ esperienza sulla panchina del Milan e che vede Vecino come il sostituto ideale di Allan, ceduto all ’ Everton dove il centrocampista brasiliano ritroverà Carlo Ancelotti, suo allenatore per circa una stagione e mezza a Napoli. Il dettaglio dell'operazione

09:33 Mercato Milan, in arrivo un colpo a sorpresa in attacco

Il nome di Hauge era già presente sui taccuini dei dirigenti del Milan, ma averlo visto all ’ opera dal vivo ha fugato gli ultimi dubbi. Non è la prima volta che il Milan è stregato da un giocatore avversario diretto in Europa. Tra i tanti campioni della rosa del Milan, tuttavia, Kutozov raccolse pochissimo spazio : appena due partite che precedettero una lunga serie di prestiti fino alla cessione alla Sampdoria nel 2004 prima in comproprietà e poi a titolo definitivo. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri venerdì 25 settembre 2020

Hakimi ha scelto: maglia numero 2 all'Inter, come Bergomi e Cordoba. Inter, Candreva ha firmato con la Sampdoria. L'Inter cede Esposito: ufficiale il prestito alla SPAL. Inter, parlano Conte e Marotta: svelate le strategie di mercato. Roma, Fienga conferma Fonseca: "Mai in discussione". Mercato Inter: colpo in difesa, Marotta pronto a beffare la Roma. Calciomercato: le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Mercato Milan, sfuma un obiettivo. Mayoral dice sì alla Roma: si tratta con il Real. L'Inter fa sul serio: nome a sorpresa per il quarto attaccante. Correa, rifiutata l'offerta della Juve: quanto vuole Lotito. Calciomercato Inter, società decisa a vendere: i top sul mercato. Mercato Juventus: partito l'assalto a Chiesa, blitz di Paratici.

Virgilio Sport - 26-09-2020 | 13:15