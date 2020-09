Mercato Inter: Kanté ha risposto ai nerazzurri, Conte ci crede

N’Golo Kanté, sogno di mercato di Antonio Conte, avrebbe aperto al possibile trasferimento all’Inter. Secondo quanto riporta il tabloid inglese Daily Mail, il centrocampista francese campione del mondo, in odore di addio dal Chelsea in questa sessione di mercato, sarebbe interessato a vestire la maglia nerazzurra e ha mettersi agli ordini del tecnico leccese, che lo ha allenato in passato (insieme hanno vinto una Premier League nel 2016/2017).

L’operazione con i Blues resta però molto complicata: i londinesi avrebbero già rifiutato due contropartite, Christian Eriksen e Marcelo Brozovic, per la cessione dell’ex Leicester: il Biscione deve quindi cedere qualche pezzo pregiato, e tutto conduce a Milan Skriniar, che sarebbe molto vicino al Tottenham e potrebbe partire per 45 milioni di euro.

Marotta nella conferenza stampa d’apertura di stagione ha tirato il freno su possibili grandi investimenti, che saranno possibili solo in caso di sacrifici molto importanti: “Il compito della società e del management è quello di allestire la squadra più forte possibile nell’equilibrio economico finanziario. La pandemia ha portato morti e lutti, e nel nostro settore industriale ha creato grandi problematiche: tutte società di calcio devono pensare a sostenibilità finanziaria“.

“Tutti hanno avuto meno introiti tra stadi chiusi e contenziosi con i broadcaster: è normale che non si siano riversate risorse sul mercato, anche noi proseguiamo con oculatezza e continuiamo sulla strada dell’anno scorso. C’è stato un rallentamento per via dei motivi già espressi, quindi saremo attenti alle occasioni ma non ci saranno grandi investimenti per rispettare l’equilibrio societario visti i ricavi diminuiti”.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 26-09-2020 20:00