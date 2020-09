Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 29 settembre 2020

12:01 Roma, niente Mayoral: c'è un nuovo obiettivo

Borja Mayoral resta al Real Madrid. I giallorossi però continuano il dialogo con i Blancos : il nuovo obiettivo è infatti Luka Jovic, considerato cedibile dal tecnico francese dopo una stagione fatta più di bassi che di alti. Il Real è disposto a cederlo in prestito oneroso, anche se la Roma chiede uno sconto rispetto ai 10 milioni di euro richiesti dal club castigliano.

10:53 Milan scatenato: dopo Hauge, pressing per il colpo in difesa

In difesa, invece, il Milan esamina attentamente tre alternative : Fofana del Saint-Etienne, Nastasic dello Schalke 04 e Maksimovic della Fiorentina. L'accordo fra il Milan e il Bodo / Glimt per Hauge prevede che i rossoneri corrispondano 4 milioni di euro al club norvegese, più i consueti bonus legati alle prestazioni. Impossibile, dire no all'offerta del Milan : E club incredibilmente grande, ha spiegato l'attaccante. Il dettaglio dell'operazione

09:54 Mercato Juventus: ecco il piano per arrivare a Chiesa

Anche la Juventus sarebbe ancora in gioco. L'attaccante viola sarebbe felicissimo di mettersi in gioco alla Juventus. La Juventus finanzierebbe l'operazione Federico Chiesa con la cessione di un pezzo pregiato della rosa e mollando due esuberi. La Fiorentina, dovesse cedere Federico Chiesa alla Juventus, proverebbe a convincere Arkadiusz Milik a lasciare il Napoli e diventare l'attaccante di punta della squadra allenata dal tecnico Beppe Iachini. Il dettaglio dell'operazione

08:28 Mercato Inter: ore calde per il futuro di Skriniar

L'Inter è concentrata sulla prossima sfida di campionato con il Benevento di Filippo Inzaghi ma, parallelamente. Sono ore decisiva per il futuro del difensore Milan Skriniar. Gli Spurs non avrebbero ancora fatto una proposta ufficiale all'Inter ma starebbero lavorando per recuperare più cash possibile per strappare Milan Skriniar al club nerazzurro. Dovesse perdere Milan Skriniar, l'Inter potrebbe tornare sul mercato. Un parametro zero che farebbe gola a tanti, anche all'Inter. Il dettaglio dell'operazione

08:02 Napoli, Maksimovic verso la Premier League

Koulibaly pare destinato a restare al Napoli. Un difensore azzurro potrebbe comunque fare le valigie. Il nome giusto sarebbe quello di Maksimovic, il cui futuro potrebbe essere in Premier League. Secondo Sky Sport, il West Ham sarebbe sulle tracce del difensore serbo classe 1991.

Cosa è successo ieri lunedì 28 settembre 2020

Virgilio Sport - 29-09-2020 | 12:01