Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 5 ottobre 2020

12:23 Roma, l'operazione Smalling bloccata da... Perotti

Il Fenerbahce, sembra essersi tirato indietro nella trattativa per Diego Perotti all'ultimo secondo, e senza il trasferimento dell'argentino i giallorossi non recupererebbero il tesoretto da reinvestire per riportare nella Capitale il difensore inglese. Come riportato da ‘ Sport Mediaset, Perotti è già arrivato in Turchia, ha anche sostenuto le visite mediche, ma il Fenerbahce tentenna sulla durata del contratto.

11:42 Inter, ecco Darmian: i dettagli dell'operazione

Matteo Darmian è un nuovo giocatore dell'Inter. Classe 1989, Darmian torna quindi a Milano dopo oltre un decennio, non però nella squadra che lo ha cresciuto : il legnanese ha infatti completato la trafila delle giovanili nel Milan, facendo anche il suo esordio in A con i rossoneri. Nella sua carriera , Darmian vanta anche 36 presenze in Nazionale , con una rete segnata contro l'Azerbaigian nel 2015.

11:26 Mercato Milan, corsa contro il tempo per il centrale: due i nomi

Ozan Kabak e Antonio Rudiger : sono questi i due nomi rimasti sul taccuino dei dirigenti del Milan, con Kjaer e Gabbia costretti agli straordinari visti i problemi fisici di Romagnoli e Musacchio, oltre alla positività al Covid-19 di Leo Duarte. In caso di naufragio della trattativa, il Milan tornerebbe invece su Antonio Rudiger. L'approdo di Rudiger in rossonero sarebbe però formalizzato non come un acquisto ma come un prestito con diritto di riscatto. Il dettaglio dell'operazione

10:48 Inter, Conte può riabbracciare un suo pupillo

Victor Moses è vicino al ritorno all'Inter. L'esterno, in nerazzurro nella seconda parte della scorsa stagione e rientrato al Chelsea a fine prestito, non fa parte del piano tattico di Frank Lampard e vorrebbe tornare da Antonio Conte, che invece lo considera un suo pupillo.

10:06 Juventus scatenata: altro colpo di mercato dopo Chiesa

Ultime ore di mercato al cardiopalma per la Juventus : corsa contro il tempo per il direttore sportivo Fabio Paratici, che oltre a Federico Chiesa spera di mettere a segno un altro acquisto prima della fine della sessione. I Blues hanno aperto al trasferimento in prestito del terzino italiano brasiliano, che ha da tempo trovato l'accordo con la Juventus. Il dettaglio dell'operazione

09:38 Mercato Juve: altro giocatore ceduto in Ligue 1

L'esterno della Juventus va in Francia con la formula del prestito oneroso e ingaggio a carico del club francese : dopo Daniele Rugani, passato al Rennes, i bianconeri cedono così un altro giocatore in Ligue 1, con l'obiettivo di alleggerire il monte ingaggi.

09:27 Smalling verso il ritorno alla Roma

Chris Smalling sta per tornare a Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, il Manchester United avrebbe accettato l'ultima offerta giallorossa di 15 milioni di euro dopo l'incontro tra le due parti. Lo riporta calciomercato.com.

07:28 Mercato Juventus: preso Federico Chiesa, sacrificato un big

Federico Chiesa è un giocatore della Juventus. La Juventus aveva raggiunto l'intesa con la Fiorentina già da alcuni giorni, ma stava aspettando di mettere a segno una cessione eccellente prima di procedere ad affondare il colpo. Chiesa arriverà con la formula di un prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto per una cifra vicino ai 60 milioni di euro, di squadra e individuali. La Juve dopo Chiesa potrebbe ufficializzare un altro acquisto, quello dell'esterno Emerson Palmieri dal Chelsea. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri domenica 4 ottobre 2020

Diogo Dalot è del Milan, è ufficiale. Mercato Inter, messaggio di Marotta a Nainggolan. Bakayoko è in Italia: firma vicinissima con il Napoli. Fiorentina, Milik si complica a causa del Coronavirus. Kean, niente Juventus: è a un passo dal PSG. Milan, grandi operazioni in corso per la difesa.

Virgilio Sport - 5-10-2020 | 12:23