Mercato Juventus: preso Federico Chiesa, sacrificato un big

Federico Chiesa è un giocatore della Juventus. Nella giornata di lunedì, l’ultima della sessione di mercato, i bianconeri ufficializzeranno l‘ultimo grande colpo della campagna acquisti: il gioiello della Fiorentina è atteso al J Medical nelle prossime ore per le visite mediche, poi firmerà il contratto con il club bianconero che renderà definitivo il suo trasferimento a Torino.

La Juventus aveva raggiunto l’intesa con la Fiorentina già da alcuni giorni, ma stava aspettando di mettere a segno una cessione eccellente prima di procedere ad affondare il colpo. Chiesa arriverà con la formula di un prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto per una cifra vicino ai 60 milioni di euro, che potranno essere raggiunti attraverso una serie di bonus, di squadra e individuali.

Il giocatore metterà nero su bianco su un contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione, uno stipendio concordato già oltre un anno fa, quando i bianconeri avevano messo le mani sul giocatore ma poi la trattativa saltò per l’arrivo di Rocco Commisso.

Ora invece il via libera è arrivato, e a facilitarlo è stata la partenza di Douglas Costa: il brasiliano torna al Bayern Monaco in prestito secco per una stagione, un’operazione che permetterà alla Vecchia Signora di risparmiare sul suo ingaggio.

La Juve dopo Chiesa potrebbe ufficializzare un altro acquisto, quello dell’esterno Emerson Palmieri dal Chelsea.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 05-10-2020 07:28