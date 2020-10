Mercato Inter, blindato un big: rinnovo e clausola anti Juve

Sfumato l’assalto estivo del Barcellona, l’Inter vuole blindare il suo gioiello Lautaro Martinez. Secondo le ultime indiscrezioni il club nerazzurro ha velocizzato le trattative per il rinnovo del contratto, che potrebbe arrivare entro fine ottobre.

C’è già l’accordo sulla durata della nuova intesa, fino al 2025, ma le due parti devono ancora trovare un punto d’incontro sull’ingaggio: Lautaro Martinez aveva chiesto al Barcellona 10 milioni di euro, una cifra troppo elevata per l’Inter, che non vuole offrire oltre i 5 milioni di euro all’anno. L’entourage del Toro ne chiede almeno 7, e una via di mezzo potrebbero essere 6 milioni di euro, più i bonus che avvicinino l’argentino ai due giocatori più pagati della rosa, Christian Eriksen e Romelu Lukaku.

L’Inter vuole evitare un altro caso Icardi e secondo Tuttomercatoweb inserirà nel nuovo contratto una clausola anti Juventus da 175 milioni di euro. Ne verrà inserita anche un’altra per il resto delle società, ma decisamente più bassa rispetto a quella riservata per i bianconeri.

La Juve è stata accostata al giocatore in vista di un possibile assalto nel 2021, nel caso di un addio di Cristiano Ronaldo. La firma sul rinnovo, come detto, potrebbe arrivare entro fino ottobre per un quinquennale da 6 milioni di euro netti l’anno.

Lautaro Martinez è stato tra i migliori nerazzurri nella partita contro la Lazio, e finora ha messo a segno 3 gol e un assist nelle prime tre partite di campionato, con una media gol di una rete ogni 65′ giocati.

OMNISPORT | 05-10-2020 14:04