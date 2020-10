Mercato Juve, ufficiale Federico Chiesa. Insulti dei tifosi viola

Federico Chiesa è un giocatore della Juventus. Il club bianconero ha depositato in Lega Serie A il contratto dell’ex attaccante della Fiorentina, che arriva in prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto, per un affare complessivo vicino ai 60 milioni di euro.

Finisce così la telenovela dopo un corteggiamento durato due anni. L’operazione era sfumata nella scorsa stagione dopo l’arrivo a Firenze di Rocco Commisso, che invece questa estate ha dato il via libera per la cessione dell’attaccante classe 1997. Chiesa ha firmato un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione.

Il giocatore si è sottoposto alla clinica Fanfani di Firenze alle visite mediche di rito, ed è stato insultato da alcuni tifosi viola presenti sul posto. “Vergognati buffone”, “Gobbo”, “Traditore, traditore”, alcuni degli epiteti e cori contro il 22enne cresciuto calcisticamente nel club toscano. Chiesa non ha reagito agli insulti dei tifosi ed è salito sul van della Nazionale per rientrare nel ritiro di Coverciano dove gli Azzurri stanno preparando i prossimi tre impegni di Nations League.

Giornata intensa per la Juventus, che ha anche ufficializzato gli addii di Douglas Costa e Mattia De Sciglio. Il primo si trasferisce al Bayern Monaco in prestito: per il verdeoro è un ritorno. “Sono molto felice di giocare di nuovo per il Bayern. Sono stato benissimo a Monaco di Baviera, ottenendo tanti successi: sono sicuro che vinceremo di nuovo titoli”.

De Sciglio invece si è trasferito in Francia, al Lione, sempre a titolo temporaneo. “Noi tutti ringraziamo De Sciglio, per questo vincente periodo insieme, e a cui facciamo un grande in bocca al lupo per la continuazione della sua carriera. Buona fortuna Mattia!”, è il commiato del club bianconero.

OMNISPORT | 05-10-2020 18:11