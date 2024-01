Calciomercato, Lotito: "La Lazio non ha bisogno di vendere, se ci sono necessità ci muoveremo"

"L'organico di oggi è molto competitivo e ce la giocheremo con tutti anche contro il Bayern"

09-01-2024 21:58

“Il mercato della Lazio non è legato alle uscite. Se ci sono necessità, che dovranno essere rappresentate in sede tecnica, noi non ci tireremo indietro. L’organico di oggi è molto competitivo, speriamo che la concentrazione ci faccia superare l’impasse che abbiamo vissuto. L’obiettivo della squadra? E’ quello di dare il massimo e di essere uniti. La supercoppa è uno di questi come tutte le altre competizioni. Abbiamo anche la Champions ed è vero che il Bayern è grande ma mai dire mai”. Così il patron della SS Lazio, Claudio Lotito, a margine dell’iniziativa organizzata in Regione per celebrare i 124 anni della società. “Riforma serie A? Io sono favorevole alla ristrutturazione del sistema calcistico e in tempi non sospetti proposi delle modifiche. Il sistema si deve basare: sul merito sportivo, sulle infrastrutture e sulle possibilità economiche. Basta sussidiarietà”, ha continuato.