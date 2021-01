Calciomercato: nuova idea in attacco per il Parma

Il presidente Krause era stato chiaro sin dall’inizio, ovvero quando mister D’Aversa firmò il contratto per tornare sulla panchina gialloblu. “Rispetteremo le promesse”. E in questo senso, la dirigenza sta lavorando moltisimo per poter regalare al tecnico ducale un attaccante in grado di poter aumentare il numero dei gol del Parma, peggiore attacco di serie A con soli 14 gol segnati in 18 partite.

Il nome che sta circolando con insistenza nelle ultime ore è quello di Cutrone. Il Wolverhampton sta infatti trattando l’arrivo di Willian José dalla Real Sociedad e l’attaccante classe 1998, rientrato dal prestito alla Fiorentina soltanto due settimane fa, può già tornare in Italia: il Parma fa sul serio e conta sull’ex rossonero.

Tocca adesso ai Wolves capire bene cosa fare. In caso di arrivo di Josè, Cutrone sarà liberato, ma in caso i dirigenti decidessero di sostituire Raul Jimenez, con la soluzione interna e quindi con Patrick, ecco che il Parma andrebbe su altri profili. Primo su tutti Franco Vazquez.

OMNISPORT | 21-01-2021 12:06