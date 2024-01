Calciomercato oggi 27 gennaio: Inter, Sensi verso il Leicester. Napoli, intrigo Perez-Ostigard. Rakitic in Arabia Saudita

Il punto sulle trattative, gli obiettivi e le operazioni di calciomercato odierne. L'Inter verso la cessione di Sensi al Leicester, il Napoli alle prese con l'intrigo Ostigard, il ritorno di Lasagna ed altro ancora

Nell’attesa che il prossimo giovedì 1 febbraio si chiuda alle ore 20 questa sessione, il calciomercato invernale della stagione 2023-2024 procede senza colpi eclatanti (a parte qualche notizia dall’estero) e diversi aggiustamenti nelle rose delle squadre di Serie A. Spiccano oggi le operazioni in casa Inter per spedire Sensi al Leicester, e l’intrigo incentrato su Ostigard che, una volta risolto, sbloccherà Perez per il Napoli. Il Milan invece sembra intenzionato a non muoversi più di tanto sul mercato in entrata come dichiarato da un suo alto dirigente, mentre la Roma accoglie un nuovo innesto per la difesa (ma potrebbe lasciare andare Belotti, indicato come vicino alla Fiorentina).

Calciomercato Inter: Sensi, è quasi fatta per il Leicester

In casa Inter si sta definendo la sorte fuori da Milano di Stefano Sensi, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il giocatore è destinato alla Premier League, con il Leicester che ha avanzato un’offerta ufficiale dopo i contatti intavolati tra i club. Dalla squadra allenata da Enzo Maresca è arrivata una proposta da 3 milioni di euro totali, considerando anche i bonus, ed approfittando del fatto che Cesare Casadei (altro ex Inter) è tornato nel frattempo al Chelsea, lasciando libero il posto per Sensi. Per quest’ultimo si parla di un esito a breve, a differenza di quanto si pensava inizialmente giacché per la sfida contro la Fiorentina Inzaghi a centrocampo dovrà già fare a meno di Barella e Calhanoglu, squalificati.

Napoli, per Perez bisogna prima risolvere la questione Ostigard

Il Napoli ha chiuso per avere tra le sue fila Nehuen Perez, ma c’è un piccolo giallo. L’argentino lascerà l’Udinese in questa sessione di mercato dopo che i due club hanno trovato la quadra per concludere un’operazione da 18 milioni di euro (bonus inclusi) che andranno alla società friulana, mentre il difensore potrà godere di un contratto quadriennale da 1 milione e 700 mila euro a stagione. Tuttavia, per Il Mattino il Napoli attende prima l’esubero di Ostigard in una direzione che pareva essere il Genoa, che però ha subito un impasse. Il difensore aveva trovato un accordo verbale con il Grifone, rifiutando anche un prestito all’Udinese, ma il club a sua volta non ha trovato la quadra con la società di De Laurentiis. Nelle ultime ore si è inserito anche il Torino, che proverà a tentare Ostigard e Napoli con un prestito con diritto di riscatto.

Perez in ogni caso giocherà la sua ultima partita in bianconero contro l’Atalanta in questo turno di campionato, mentre ADL e Pozzo dovrebbero riprendere le trattative domenica con l’obiettivo di chiudere il tutto lunedì.

Politano, l’agente conferma: “Rinnovo in dirittura d’arrivo”

Nell’attesa che si sbrogli il busillis, giungono novità sul fronte del rinnovo di Matteo Politano. L’agente Mario Giuffredi a Radio Serie A ha parlato di una trattativa ormai ai dettagli e in dirittura d’arrivo per la firma definitiva: “Credo che in settimana ci possa essere l’annuncio ufficiale“, ha detto. Per poi aggiungere: “Sia la società che Politano volevano giungere a tale accordo, è un matrimonio cercato e trovato da entrambe le parti. La volontà di Matteo è sempre stata quella di voler rimanere a Napoli e il presidente ha fatto di tutto pur di accontentare le sue richieste contrattuali”.

Angelino ad un passo dalla Roma, il Milan non ha urgenze in entrata

A Roma sta per sbarcare Angeliño, difensore spagnolo del Lipsia ceduto in prestito annuale al Galatasaray. Prestito che sarà interrotto se arriverà il via libera dal club turco (che intende ottenere uno sconto sulla cifra corrisposta al club di Bundesliga), ma a quanto pare l’affare è in dirittura d’arrivo, visto che in caso di una ulteriore presenza in campo per il Galatasaray scatterebbe l’obbligo di riscatto nei confronti del Lipsia.

Diverse le uscite di cui si è parlato oggi in casa Milan. Quella forse più concreta vede M’Baye Niang ad un passo dall’Empoli, tanto che la firma e le visite mediche sono date per imminenti. Pronto a lasciare i rossoneri anche Marco Pellegrino, finito nella lista desideri dell’Hellas Verona. Intanto, l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani a Sky Sport e poco prima del match a San Siro contro il Bologna ha praticamente chiuso il mercato invernale della squadra: “I nostri infortunati torneranno e abbiamo un gruppo molto solido. Non vediamo urgenza nel fare qualcosa. Zirkzee? Non ne abbiamo mai parlato, nella realtà ne parlate di più voi”.

La Salernitana punta Lasagna, la Fiorentina Belotti

Tra gli altri movimenti di giornata, è giunta voce che la Salernitana stia pensando a Kevin Lasagna (attualmente in Turchia, al Fatih Karagümrük che intanto non lo ha convocato, ma il cartellino è del Verona) per il suo attacco. Sul fronte della Fiorentina invece è arrivata la conferma dell’approdo di Josip Brekalo all’Hajduk Spalato: l’attaccante andrà in Croazia con la formula del prestito oneroso secco, e i viola incasseranno 200 mila euro. Domani le visite mediche.

La squadra di Italiano dovrà perciò vagliare delle nuove opzioni per il reparto d’attacco, ed una di questa è Andrea Belotti. Il giocatore della Roma sembrerebbe pure incline a trasferirsi alla Fiorentina, ma l’operazione (prestito oneroso sino a fine stagione) avrà eventualmente esito se a sua volta M’Bala Nzola libererà il suo posto. In alternativa, per i viola si parla di un interesse nei confronti di Ruben Vargas, dall’Augsburg.

Dall’estero: Rakitic in Arabia Saudita, contratto d’oro

Dall’estero invece la notizia di giornata riguarda il cambio di casacca di Ivan Rakitic, che andrebbe ad ingrossare le fila dei calciatori finiti in Arabia Saudita. Come scrive Relevo, il centrocampista del Siviglia dovrebbe approdare all’Al-Shabab con uno stipendio che si aggirerebbe ai 20 milioni netti per stagione. Il croato terminerà il proprio contratto con il club di Liga, da un po’ di tempo in piena crisi, a fine giugno di quest’anno.

