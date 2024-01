Mercato Napoli: Dendoncker preso, Perez s'avvicina. E sabato torna uno tra Osimhen e Anguissa

Napoli, si avvicinano i colpi di mercato promessi dal presidente De Laurentiis. Visite mediche fissate per Dendoncker, mediano dell'Aston Villa; a un passo pure Perez dall'Udinese.

23-01-2024 21:50

Archiviata la delusione per la Supercoppa, con tanto di codazzo polemico per le decisioni dell’arbitro Rapuano, il Napoli si rituffa nel mercato. A Riad il presidente De Laurentiis ha promesso altri due colpi, da aggiungere a quelli già piazzati: l’esterno Mazzocchi, prelevato dalla Salernitana, il jolly Traorè (Bournemouth), l’attaccante Ngonge (Verona) e il gioiellino Popovic, preso e smistato al Monza insieme a Zerbin (mercoledì le visite mediche). E in effetti gli ultimi due acquisti sono ormai a un passo. Si tratta di Dendoncker, centrocampista in arrivo dall’Aston Villa, e di Perez, difensore argentino dell’Udinese.

Napoli: chi è Dendoncker, il mediano in arrivo dall’Aston Villa

Leander Dendoncker, centrocampista belga classe 1995, è già in arrivo a Napoli. Visite mediche in programma mercoledì, poi firma e trasferimento a Castel Volturno, per preparare la delicata sfida con la Lazio. L’operazione con l’Aston Villa, imbastita in gran segreto, si è perfezionata in poche ore, dopo che per giorni il club azzurro aveva sondato le disponibilità di Mangala del Nottingham Forest, di Soumaré del Siviglia e di Barak della Fiorentina. Alla fine ha detto sì il corazziere ex Wolverhampton, 190 centimetri d’altezza, mediano fisico e dal tiro potente, all’occorrenza difensore. La formula dell’operazione? Prestito con diritto di riscatto che, come spiega il super esperto di mercato Fabrizio Romano su X, è fissato in nove milioni di euro.

Napoli-Udinese, intesa vicina per Perez: nell’affare Ostigard

In dirittura d’arrivo pure Nehuen Perez, roccioso difensore campione del mondo nel 2022 in Qatar con l’Argentina. Da perfezionare l’intesa con l’Udinese, ma tutto sembra andare nella direzione auspicata dal Napoli e dallo stesso Perez, che da un po’ spinge per il trasferimento dal Friuli al Golfo. Nella trattativa tra De Laurentiis e Pozzo, due amici di vecchia data, può essere inserito anche Leo Ostigard, in uscita dal club azzurro. L’arrivo di Perez consegnerebbe a Mazzarri una nuova opzione tattica: in caso di difesa a tre, l’argentino si sistemerebbe a fianco di Rrahmani e del rientrante Natan, restituendo capitan Di Lorenzo al suo ruolo naturale di esterno destro.

Coppa d’Africa, Osimhen-Anguissa rivali in Nigeria-Camerun

Tra i “rinforzi” di mercato del Napoli c’è da annoverare pure i rientranti dalla Coppa d’Africa. La “buona notizia” per il club partenopeo è che sabato sera uno tra Osimhen e Anguissa sarà costretto a fare le valigie e a rientrare in Italia dalla Costa d’Avorio. Il motivo? Nigeria e Camerun si sfideranno in un ottavo di finale che si annuncia infuocato, “disegnato” dal rocambolesco 3-2 con cui i Leoni Indomabili hanno superato in extremis il Gambia nell’ultima sfida della fase a gironi. Il Camerun, che perdeva 1-2 a 5′ dal termine, si è imposto nel finale e nel prossimo turno affronterà proprio la Nigeria di Osimhen.