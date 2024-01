Supercoppa, la Lega e il regolamento squalificati: ecco chi salterà turno in A. Napoli nei guai

Tifosi della Juventus furiosi per le ammonizioni dell'Inter, ecco chi salta la Fiorentina. Mazzarri in emergenza in tutti i reparti in vista della Lazio

23-01-2024 14:30

Le scorie della Supercoppa italiana, tra la soddisfazione in casa Inter e la rabbia che ha investito lo spogliatoio del Napoli di Walter Mazzarri, sconfitto nei minuti di recupero, complice l’inferiorità numerica figlia dell’espulsione di Giovanni Simeone. Adesso, per nerazzurri e partenopei, la necessità di rituffarsi in campionato con la giusta mentalità e la consapevolezza di non avere subito a disposizione giocatori importanti. Squalifiche, sanzioni ed assenze che hanno fatto discutere, tra modalità e regolamento.

I calciatori squalificati dopo la Supercoppa: cosa dice il regolamento

Il cambio di regolamento fortemente voluto dalla Lega Calcio, in ottica Supercoppa, ha preservato i protagonisti delle quattro squadre partecipanti alla competizione tricolore, organizzata a Riyad in questo mese di gennaio. I calciatori arrivati in diffida e ammoniti in semifinale, infatti, non hanno scontato le rispettive squalifiche nella finale del torneo, ma saranno costretti a saltare il prossimo impegno di Serie A.

Dal capitano della Viola Cristiano Biraghi al tandem Calhanoglu-Barella, fino ad arrivare al Cholito Simeone e a Khvicha Kvaratskhelia, senza dimenticare Cajuste. Domenica, alle ore 20.45, ci sarà proprio Fiorentina-Inter allo “Stadio Artemio Franchi”, mentre il Napoli dovrà vedersela con la Lazio di mister Sarri, grande ex dell’incontro.

L’accusa dei tifosi della Juve: “Ammonizioni dell’Inter scientifiche”

Non siamo ancora nella settimana dello scontro al vertice, ma Inter-Juventus è già iniziata lontano dal terreno di gioco. La corsa Scudetto, che vede attualmente protagoniste le formazioni allenate da Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, ha aperto un autentico duello tra le tifoserie, soprattutto sui social.

Si sprecano, all’indomani della vittoria dei nerazzurri in Supercoppa, i commenti dei tifosi bianconeri a proposito delle ammonizioni incassate da alcuni titolarissimi dell’Inter, diffidati alla vigilia della competizione di Riyad. Il riferimento è a Calhanoglu e Barella, che hanno incassato gialli pesanti in Arabia Saudita e salteranno la trasferta di Firenze contro la compagine di Vincenzo Italiano.

“Ammonizioni scientifiche in vista di Inter-Juventus”, questo il commento più gettonato su Instagram, Facebook e Twitter, tra i supporters della Vecchia Signora, consapevoli che elementi di qualità come Calhanoglu e Barella ci saranno contro la Juve a San Siro. C’è chi grida al “complotto”, ma senza particolare riscontro degli utenti.

Napoli nei guai, tra infortuni e squalifiche

Walter Mazzarri fa la conta, a pochi giorni dal big match dell’Olimpico con la Lazio di Maurizio Sarri, in programma domenica alle ore 18. Emergenza in tutti i reparti per il team azzurro, costretto a rinunciare al Cholito Simeone, espulso in finale contro l’Inter. All’argentino, si aggiungono altri due squalificati del calibro di Kvaratskhelia e Cajuste, diffidati e ammoniti in Supercoppa.

Out i lungodegenti Meret, Natan e Olivera, mentre rischiano di non esserci anche gli acciaccati Politano, Mazzocchi e Mario Rui, usciti malconci dalla kermesse saudita. Lontani dalla migliore condizione Diego Demme e il neo acquisto Traoré, mentre potrebbero lasciare Napoli in queste ore Zerbin e il giovanissimo Popovic, arrivato in questa sessione di mercato. Accordo raggiunto con il Monza di Adriano Galliani.

Assenze che vanno ad unirsi a quelle di Victor Osimhen e Zambo Anguissa, impegnati al momento in Coppa d’Africa. Sponda Lazio, invece, mancheranno gli squalificati Immobile e Zaccagni. In dubbio Patric e Castellanos, ancora non al top.