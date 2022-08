Calciomercato Palermo: dal Lecce ecco il colpo Di Mariano

15-08-2022 20:09

Palermo nel destino, ed ora anche nella realtà. Si può sintetizzare così l’operazione di mercato che ha portato a Palermo dal Lecce il trequartista (o esterno d’attacco) Francesco Di Mariano, palermitano oltre che nipote di Salvatore “Totò” Schillaci indimenticabile protagonista in rosanero prima di esserlo anche con la Juventus e con la Nazionale. Il Palermo per portarlo a casa ha speso circa un milione di euro, ma ora è già tempo di pensare ad altri obiettivi.

La società infatti sta per chiudere anche per Leo Stulac, centrocampista centrale dall’Empoli, e per Jacopo Segre del Torino, un’operazione rallentata dalla concorrenza del Frosinone e soprattutto dalla “grana” Sasa Lukic per i granata. Infine potrebbe arrivare la classica ciliegina sulla torta: Dario Saric, che potrebbe essere strappato dal Palermo alla concorrenza di due società di Serie A come Cremonese e Sampdoria.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE