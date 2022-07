Calciomercato Palermo, non solo Brunori: si tratta per Caviglia

03-07-2022 18:42

In casa Palermo ci si prepara per i primi fuochi d’artificio dopo l’acquisto della società da parte del City Group dello sceicco Mansour, e in queste ore la priorità non è solo la conferma del bomber Matteo Brunori. I rosanero infatti sono in contatto con la Juve anche per rinforzare il centrocampo.

L’obiettivo è Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista valdostano in forza alla formazione Under 23 dei bianconeri dopo due esperienze in prestito nella serie cadetta (prima a Perugia, quest’anno a Parma) prima di rientrare alla Juventus nella sessione di mercato invernale.

