Calciomercato Parma: in rampa di lancio il colpo Zaza dal Torino

Sognano i tifosi del Parma, che ai tanti giocatori di qualità presenti nella rosa potrebbero vedere aggiungersi un vero pezzo da novanta per la categoria. Il nuovo obiettivo dei ducali per l’attacco è infatti Simone Zaza, ex Juventus, Sassuolo e Torino oltre che nazionale agli Europei 2016. La punta classe 1991 è nella lista dei partenti del Torino, e nelle prossime ore potrebbe diventare un giocatore del Parma.

Due giocatori che invece potrebbero lasciare la città ducale sono Giuseppe Pezzella, esterno sinistro di 24 anni ex Atalanta che è finito nel mirino del Lecce, e Adrian Benedyczak, attaccante polacco del 2000 che è la priorità del Bari in tema di attaccanti.

