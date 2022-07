10-07-2022 19:45

Pensa in grande il Pisa, dopo la sfortunata finale dei playoff persa contro il Monza il club toscano lavora per essere competitivo ai vertici della Serie B: l’obiettivo è prima di tutto sistemare l’attacco, da qui la maxi operazione con la Sampdoria per riportare allora della Torre il bomber Ernesto Torregrossa aggiungendo un altro elemento di spicco per la serie cadetta come Manuel De Luca, l’anno scorso 10 gol a Perugia ma di proprietà del club blucerchiato.

Come contropartita, oltre ad un eventuale conguaglio, la Samp vorrebbe mettere le mani sul difensore francese Maxime Leverbe: classe 1997, ottimo nell’impostazione del gioco come piace al tecnico Marco Giampaolo. Sempre in casa Pisa, si continua a lavorare per Jasmin Kurtic, centrocampista del Parma cui è stato offerto un biennale.

