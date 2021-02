Calciomercato, quando chiude nel mondo

La sessione invernale di calciomercato si è appena conclusa nel nostro Paese. Alle ore 20:00 ogni trattativa si è fermata, senza quel colpo last-minute che di solito infiamma l’ultima giornata (i famosi giorni del Condor, per ricodare il buon Galliani). Quello appena terminato sarà probabilmente ricordato come uno dei più poveri mercati degli ultimi anni, fatto di prestiti, svincolati e pagamenti dilazionati.

Ma anche se da noi è già tutto fermo, in molte altre parti del mondo si sta ancora trattando attivamente. Per fare un esempio, in Francia, Spagna e Inghilterra si concluderà fra tre ore, alle 23:00 precise. Dal’altra parte d’Europa, in Russia, terminerà il 25 febbraio. Per il 18 è invece prevista la parola fine di quello argentino, il 5 di aprile di quello uruguaiano, mentre in Portogallo il sipario calerà fra soli tre giorni. In Brasile, infine, il mercato comincerà il 1° marzo per terminare il 23 maggio (per loro si tratta del calciomercato estivo).

Dunque, anche se nel Belpaese le emozioni sono già passate, potremo goderci ancora per un po’ il calciomercato estero.

OMNISPORT | 01-02-2021 20:17