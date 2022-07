Calciomercato: Reggina scatenata, arriva Mazzitelli e si sogna Niang

17-07-2022 10:30

La presentazione del nuovo allenatore Filippo Inzaghi ha di fatto dato il via alla nuova stagione della Reggina, che però è già operativa da diversi giorni sul mercato. La priorità è rinforzare il centrocampo, reparto per il quale è stata fatta un’offerta al Monza per Luca Mazzitelli. Classe ’95, 28 presenze e due reti nelle file brianzole la scorsa stagione.

Il vero sogno però è notizia delle ultime ore: si tratta di M’Baye Niang, ex grande talento del Milan (anche con Inzaghi allenatore) oggi al Bordeaux e da quattro stagioni assente dal campionato italiano. Un giocatore che per la Serie B sarebbe senza dubbio un crack, basti pensare alle 37 reti in 115 partite nelle ultime 4 annate di Ligue 1.

